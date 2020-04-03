COVID-19: в Украине уже 1072 случая, 27 человек умерли

3 апреля, 2020, 22:05

В Украине зафиксировано 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает МЗ.

По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтвержденныя ПЦР-исследованием случая COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19. В общем 22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Исследования проводят вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только людей, которым установлено подозрение, а и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.