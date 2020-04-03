Запрет ходить по двое, закрытие скверов, лимит выхода на улицу: глава Минздрава Степанов анонсировал усиление карантина

3 апреля, 2020, 08:47

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство усилит карантинные мероприятия в Украине для борьбы с коронавирусом COVID-19

Об этом Степанов заявил в эфире программы "Право на власть" .

"В чем будут заключаться эти меры, которые приняло правительство, и когда это постановление будет обнародовано. Они будут касаться ограничения по времени передвижения людей на улице, будут закрыты все спортивные площадки, скверы, запрещены массовые хождения, пребывание в средствах индивидуальной защиты, нельзя будет передвигаться даже по двое, если с тобой ребенок или ты кому-то помогаешь", - сказал Степанов.

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При этом глава Минздрава назвал усиление карантина безальтернативным.

"Для того чтобы у нас не было итальянского или испанского сценариев, нам нужно усиливать карантин. Другого пути просто не существует. ... Это необходимо ввести. Я считаю, что Италия и Испания, где очень развита медицина, столкнулись с проблемой, с которой не сталкивались. Я считаю, что они иногда медлили с введением таких мер. Я надеюсь, что Украина успела с такими мерами", - добавил Степанов.

Напомним, для борьбы с коронавируса Черновицкую область закрывают на карантин.

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