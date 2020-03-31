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Espreso.tvОбществоМедреформа и коронавирус: новый глава Минздрава Степанов назвал приоритеты работы

Медреформа и коронавирус: новый глава Минздрава Степанов назвал приоритеты работы

Министр здравоохранения Максим Степанов считает приоритетами в своей деятельности борьбу с коронавирусом и завершение медицинской реформы

Об этом вновь глава ведомства заявил во время знакомства с коллективом, передает пресс-служба МОЗ.

"Впереди много работы. Первый приоритет - борьба с коронавирусом. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но есть определенная потеря времени с точки зрения подготовки к пандемии. Мы больше не можем себе позволить терять время. Поэтому крайне важно сейчас наладить коммуникацию с учреждениями охраны здоровья на местах. Второй приоритет - медицинская реформа. Я считаю, что вполне возможно провести изменения таким образом, чтобы реформой остались довольны как пациенты, так и врачи всех уровней ", - отметил Степанов.

 

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