Черновицкую область закрывают на карантин: уехать можно будет до полудня 3 апреля
Об этом заявил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает hromadske.
Соответствующее решение приняло правительство.
На границе области разместят 5 контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Вижница, Орельке, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, полицейские и нацгвардейцы.
Карантинный режим заработает с полуночи 3 апреля. В то же время до 12:00 людям еще дадут возможность покинуть область или въехать в нее.
После этого, пересечь админкордон смогут только грузовики, транзитные авто, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. В то же время частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее уже не смогут. Всех остальных - в область пускать не будут.
Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют сегодня в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотынского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.
- Напомним, 1 апреля Черновицкая облгосадминистрация ввела особый режим въезда и выезда в области
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