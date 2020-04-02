Черновицкую область закрывают на карантин: уехать можно будет до полудня 3 апреля

2 апреля, 2020, 23:07

С 3 по 24 апреля Черновицкую область полностью закрывают на карантин: пересечение админкордона ограничат для всего частного транспорта

Об этом заявил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает hromadske.

Соответствующее решение приняло правительство.

На границе области разместят 5 контрольно-пропускных пунктов в населенных пунктах Вижница, Орельке, Звенячин, Атаки и Новоднестровск. На них будут работать спасатели, полицейские и нацгвардейцы.

Карантинный режим заработает с полуночи 3 апреля. В то же время до 12:00 людям еще дадут возможность покинуть область или въехать в нее.

После этого, пересечь админкордон смогут только грузовики, транзитные авто, сельскохозяйственные машины, автомобили предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность области. В то же время частные лица, зарегистрированные в области, смогут беспрепятственно вернуться, однако выехать из нее уже не смогут. Всех остальных - в область пускать не будут.

Карантинно-эпидемиологические посты, которые действуют сегодня в отдельных населенных пунктах области (в селах Колинковцы Хотынского района, Лужаны Кицманского района, Чагор Глыбоцкого района, Большой Кучуров Сторожинецкого района) будут сняты.

Напомним, 1 апреля Черновицкая облгосадминистрация ввела особый режим въезда и выезда в области

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