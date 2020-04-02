Только в одном регионе Франции от коронавируса умерли 570 жителей домов престарелых

2 апреля, 2020, 16:35

В домах престарелых региона Гран-Эст на востоке Франции от коронавируса погибли уже 570 человек

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

В домах престарелых только одного региона Гран-Эст от коронавируса погибли уже 570 человек. Такие данные приводит региональное Агентство здравоохранения (l'Agence régionale de santé). Более половины этих случаев зарегистрированы в департаменте Верхний Рейн.

Это составляет примерно 1/7 от всех зарегистрированных в стране случаев смерти от коронавируса.

По состоянию на 31 марта, случаи заболевания Covid-19 обнаружили в 411 из 620 домов престарелых в Гран-Эст, что составляет около 66% таких заведений в регионе.

Всего во Франции в домах престарелых находятся около миллиона человек.

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По данным на вечер 1 апреля, приведенным генеральным директором по вопросам здравоохранения Жеромом Саломоном, во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 509 человек - больше всего с начала эпидемии.

Общее количество погибших от коронавирусной болезни достигла 4 032. 83% умерших - люди старше 70 лет.