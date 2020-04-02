Только в одном регионе Франции от коронавируса умерли 570 жителей домов престарелых
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
В домах престарелых только одного региона Гран-Эст от коронавируса погибли уже 570 человек. Такие данные приводит региональное Агентство здравоохранения (l'Agence régionale de santé). Более половины этих случаев зарегистрированы в департаменте Верхний Рейн.
Это составляет примерно 1/7 от всех зарегистрированных в стране случаев смерти от коронавируса.
По состоянию на 31 марта, случаи заболевания Covid-19 обнаружили в 411 из 620 домов престарелых в Гран-Эст, что составляет около 66% таких заведений в регионе.
Всего во Франции в домах престарелых находятся около миллиона человек.
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По данным на вечер 1 апреля, приведенным генеральным директором по вопросам здравоохранения Жеромом Саломоном, во Франции за последние сутки от коронавируса умерли 509 человек - больше всего с начала эпидемии.
Общее количество погибших от коронавирусной болезни достигла 4 032. 83% умерших - люди старше 70 лет.
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