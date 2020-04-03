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Espreso.tvОбществоВ Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США

В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США

В Умани (Черкасская область) от коронавируса умер 47-летний гражданин США, который прибыл в Украину как паломник

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook .

"В умершего в Умани хасида диагностировали COVID-19. Об этом только что сообщили в лабораторном центре МЗ Украины", - отметил Боднар.

Глава Черкасской ОГА отметил, что умершему гражданину США было 47 лет. Прибыл в Умань из Лондона 11 марта, вместе с женой и шестью детьми.

Сейчас у них также отобрали образцы для исследования. А установленные 50 контактных лиц находятся на самоизоляции.

Отмечается, что умерший мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, но, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.

Бондарь также отметил, что в Умани усилили меры безопасности.

"В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирование. Горожан призываем не нарушать карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности!", - сообщил Бондарь.

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