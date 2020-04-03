В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США
Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook .
"В умершего в Умани хасида диагностировали COVID-19. Об этом только что сообщили в лабораторном центре МЗ Украины", - отметил Боднар.
Глава Черкасской ОГА отметил, что умершему гражданину США было 47 лет. Прибыл в Умань из Лондона 11 марта, вместе с женой и шестью детьми.
Сейчас у них также отобрали образцы для исследования. А установленные 50 контактных лиц находятся на самоизоляции.
Отмечается, что умерший мужчина имел тяжелую сопутствующую патологию, но, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации.
Бондарь также отметил, что в Умани усилили меры безопасности.
"В городе Умань усиливаем меры безопасности, в частности патрулирование. Горожан призываем не нарушать карантинные мероприятия и напоминаем об ответственности!", - сообщил Бондарь.
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