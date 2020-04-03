На Днепропетровщине развернули палаточный городок для обсервации

3 апреля, 2020, 18:27

Вблизи села Могилев Днепропетровской области спасатели установили палаточный городок для обсервации людей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отметим, чрезвычайники не указали, для кого именно предназначен палаточный городок: для людей с подозрением на коронавирус или на больных с Covid-19.

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Вблизи села Могилев пока установлено 65 палаток. Они рассчитаны на размещение около 130 человек.

В ГСЧС отметили, что палатки приспособлены для проживания людей. Также в городе есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками.

Кроме того, для медицинских работников выделили 2 палатки.

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