На Днепропетровщине развернули палаточный городок для обсервации
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отметим, чрезвычайники не указали, для кого именно предназначен палаточный городок: для людей с подозрением на коронавирус или на больных с Covid-19.
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Вблизи села Могилев пока установлено 65 палаток. Они рассчитаны на размещение около 130 человек.
В ГСЧС отметили, что палатки приспособлены для проживания людей. Также в городе есть хозяйственная часть, зона санитарной обработки и палатки с душевыми и раздевалками.
Кроме того, для медицинских работников выделили 2 палатки.
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