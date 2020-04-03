У руководителя полиции охраны Ивано-Франковской области обнаружили коронавирус

3 апреля, 2020, 18:21

У руководителя полиции охраны Ивано-Франковской области экспресс-тест подтвердил коронавирус

Об этом сегодня на онлайн-брифинге в облгосадминистрации сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Владимир Голубош, передает "УНИАН".

По его словам, руководитель полиции охраны Михаил Чернопиский области ходил на работу и не имел никаких симптомов заболевания.

"Появилось ОРВИ - обратился к семейному врачу. Первый быстрый тест показал отрицательный результат, второй - положительный. Отобранные образцы на ПРЛ-анализ. Ожидаем результатов. О том, что может быть инфицирован, он не знал. Сегодня 14 работников полиции охраны прошли экспресс-тест. Ни одного положительного результата нет, но все они на самоизоляции ", - сказал Голубош.

У новорожденного, мать которого умерла в Ивано-Франковском областном перинатальном центре 30 марта, коронавирусной инфекции не обнаружили.

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