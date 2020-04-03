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Espreso.tvОбществоВ киевский суд поступил иск с требованием запретить подписание закона о земле в Раде

В киевский суд поступил иск с требованием запретить подписание закона о земле в Раде


фото: zik
В Окружной административный суд Киева поступило соответствующее заявление о запрете главе ВРУ совершать любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Сейчас окружной админсуд решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Такие действия блокируют вступление в силу закона, ведь без подписи спикера, закон не попадет на стол президента.

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  • Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Верховная Рада проголосовала за закон об обороте сельскохозяйственных земель. За принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" проголосовали 259 народных депутатов.

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