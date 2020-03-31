Кто и как сможет покупать украинскую землю после отмены моратория. Инфографика
259 народных депутатов наконец проголосовали за принятие законопроекта 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".
К финальному документу было подано 4 018 поправок. Наибольшее количество правок - 3 102 - внесли депутаты от ОПЗЖ. Впрочем, угроза дефолта и риск неполучения помощи МВФ во времена коронакризиса "включили" в Раде легендарный "турборежим".
По замыслу авторов законопроекта, мораторий должны были отменить уже в октябре этого года, однако конечный вариант закона предусматривает перенос начала реформы на июль 2021 года. Как теперь будет работать рынок земли в Украине?
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Июль 2021 - мораторий на продажу земли в Украине перестает действовать
С этого времени и до 1 января 2024 года покупать украинскую землю смогут только украинцы как физические лица, но не более 100 га в одни руки.
Также предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку. То есть, люди, работающие на них с правом пользования не позднее чем с 2010 года, могут выкупить землю с рассрочкой до 10 лет по цене нормативной денежной оценки таких участков и без проведения земельных торгов. Право собственности покупатель получает уже после первого платежа.
Платить за покупку участка можно будет только по безналу.
Также цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.
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С января 2024 года сделки на покупку земли могут заключать и юридические лица, но не более чем на 10 тыс. га.
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Смогут ли покупать иностранцы: сразу - нет. По крайней мере пока за разрешение не проголосуют украинцы на референдуме. Впрочем землю, расположенную ближе 50 км от государственной границы Украины, покупать иностранцам не позволят, невзирая на результаты референдума
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А россияне и олигархи? Даже в случае разрешения на продажу через референдум по 2023 год украинскую землю не смогут покупать компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора, и те, что входят в террористические организации.
Также запрет распространяется на компании, которые находятся в собственности иностранных государств или оффшоров или бенефициара которых невозможно установить.
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Будет ли дерибан государственных земель: земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продавать законом запрещено. Под запретом также земли на временно оккупированных территориях. Их можно только передавать по наследству.
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Смогут ли землю покупать банки: непосредственно - нет. Банк может стать собственником земли только в том случае, если ее сделали залоговым имуществом. Но в этом случае продать участок банк обязан за два года с момента приобретения права собственности на землю.
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