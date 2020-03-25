Бельгийский топ-клуб хочет купить футболиста сборной Украины за 4 млн евро
25 марта, 2020, 16:48
Бельгийский "Брюгге" готов выкупить украинского защитника Эдуарда Соболя у донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Voetbal24 .
По информации источника, сумма трансфера должна составить 4 млн евро, хотя и бельгийский клуб рассчитывает на снижение цены.
Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в этом сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего левого защитника сборной Украины в 2,5 млн евро.
- Напомним, 29 января Эдуард Соболь стал вторым в рейтинге самых полезных игроков бельгийского "Брюгге" по средней оценке от InStat.
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