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Espreso.tvСпортБельгийский топ-клуб хочет купить футболиста сборной Украины за 4 млн евро

Бельгийский топ-клуб хочет купить футболиста сборной Украины за 4 млн евро


фото: Getty Images
Бельгийский "Брюгге" готов выкупить украинского защитника Эдуарда Соболя у донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Voetbal24 .

По информации источника, сумма трансфера должна составить 4 млн евро, хотя и бельгийский клуб рассчитывает на снижение цены.

Эдуард Соболь выступает за "Брюгге" на правах аренды, в этом сезоне защитник провел 36 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает 24-летнего левого защитника сборной Украины в 2,5 млн евро.

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