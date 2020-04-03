Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд подтвердил приговоры по 10 лет для Зайцевой и Дронова
3 апреля, 2020, 15:38
Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущей инстанции о заключении на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова
Пресс-служба суда вела онлайн-трансляцию судебного заседания в связи с карантином, передает Hromadske .
Верховный суд отказал защитникам обоих осужденных в обжаловании решений судов предыдущей инстанции, решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит.
Таким образом, Елена Зайцева и Геннадий Дронов окончательно осуждены к лишению свободы на 10 лет.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus . Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- 26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
- Ранее Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой.
- Впоследствии Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова.
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов