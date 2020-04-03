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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП в Харькове: Верховный суд подтвердил приговоры по 10 лет для Зайцевой и Дронова

Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд подтвердил приговоры по 10 лет для Зайцевой и Дронова


фото: publichka
Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущей инстанции о заключении на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова

Пресс-служба суда вела онлайн-трансляцию судебного заседания в связи с карантином, передает Hromadske .

Верховный суд отказал защитникам обоих осужденных в обжаловании решений судов предыдущей инстанции, решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит.

Таким образом, Елена Зайцева и Геннадий Дронов окончательно осуждены к лишению свободы на 10 лет.

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