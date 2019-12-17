Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Зайцевой
Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает Укринформ .
"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 г. и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 г. и решил открыть кассационное производство", - отметила Матвеева.
По ее словам, жалоба адвоката Зайцевой, которая ранее была возвращена ей на доработку по формальным признакам, на данный момент признана соответствующей требованиям.
"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд требует от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и об их правах и обязанностях", - пояснила адвокат.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов , еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии . Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя . Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus . Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой . Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- 26 февраля 2019 г. Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
- Ранее Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой.
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