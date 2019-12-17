Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Зайцевой

17 декабря, 2019, 20:01

Верховный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор по обвинению в ДТП в центре Харькова

Об этом рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, сообщает Укринформ .

"Судья Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 г. и постановление Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 г. и решил открыть кассационное производство", - отметила Матвеева.

По ее словам, жалоба адвоката Зайцевой, которая ранее была возвращена ей на доработку по формальным признакам, на данный момент признана соответствующей требованиям.

"Кассационное производство открыто 13 декабря. Верховный суд требует от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и об их правах и обязанностях", - пояснила адвокат.