Верховный суд не принял к рассмотрению жалобы на приговоры Зайцевой и Дронову

29 ноября, 2019, 16:15

Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой

"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой. Адвокат Дронова - Геннадий Токарев в жалобе отметил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. В суде отметили, что это общие фразы, а нужна конкретика, и дали 15 дней на устранение недостатков ", - прокомментировала решение суда журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.

Согласно решению Кассационного уголовного суда, жалобу на приговор Дронову вернули на доработку. Отметим, его приговорили к десяти годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.