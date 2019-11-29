Верховный суд не принял к рассмотрению жалобы на приговоры Зайцевой и Дронову
29 ноября, 2019, 16:15
Верховный суд Украины не принял к рассмотрению жалобы на приговоры виновникам смертельного ДТП в Харькове Геннадию Дронову и Елене Зайцевой
Об этом сообщает Единый реестр судебных решений.
"Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой. Адвокат Дронова - Геннадий Токарев в жалобе отметил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. В суде отметили, что это общие фразы, а нужна конкретика, и дали 15 дней на устранение недостатков ", - прокомментировала решение суда журналистка Татьяна Доцяк на своей странице в Facebook.
Согласно решению Кассационного уголовного суда, жалобу на приговор Дронову вернули на доработку. Отметим, его приговорили к десяти годам лишения свободы с трехлетним запретом управлять транспортными средствами.
- Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове в результате столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов , еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии . Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву в течение 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя . Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus . Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя .
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой . Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет.
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