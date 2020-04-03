Плана конкретного нет, есть желание выглядеть, как европейцы, - Голобуцкий о карантинных ограничениях правительства

3 апреля, 2020, 18:04

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что власть не имеет конкретного плана по борьбе с коронавирусом в Украине, поэтому вводит карантин "для галочки"

Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.

Голобуцкий отметил, что в Украине неодинаковые правила в условиях карантина для малого и крупного бизнеса. Он отметил, что большинство малого бизнеса после карантина не сможет снова работать.

"У нас неодинаковые правила. Мы не живем в справедливом обществе и справедливом государстве. Я прекрасно понимаю, если я выйду с маской и хочу что-то сделать, то это будет вопрос денег. Ко мне подойдет полицейский, я ему дам просто деньги и на этом все закончится. Я вообще не понимаю, почему я не могу гулять в лесу? Это единственное место, где я никого не заражу и сам не заражусь. И есть множество таких странных вопросов ", - сказал Голобуцкий.

Политтехнолог подчеркнул, что у власти нет конкретного плана в борьбе с коронавирусом в Украине.

"Видно, что плана конкретного нет, есть желание выглядеть, как европейцы. А потом обвинят во всех смертях население, что оно не выполняло карантин. То есть, для галочки все делается", - отметил Голобуцкий.

Напомним, Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

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