Плана конкретного нет, есть желание выглядеть, как европейцы, - Голобуцкий о карантинных ограничениях правительства
Об этом он заявил в эфире программы "Неделя с Марией Гурской", передает Еспресо.TV.
Голобуцкий отметил, что в Украине неодинаковые правила в условиях карантина для малого и крупного бизнеса. Он отметил, что большинство малого бизнеса после карантина не сможет снова работать.
"У нас неодинаковые правила. Мы не живем в справедливом обществе и справедливом государстве. Я прекрасно понимаю, если я выйду с маской и хочу что-то сделать, то это будет вопрос денег. Ко мне подойдет полицейский, я ему дам просто деньги и на этом все закончится. Я вообще не понимаю, почему я не могу гулять в лесу? Это единственное место, где я никого не заражу и сам не заражусь. И есть множество таких странных вопросов ", - сказал Голобуцкий.
Политтехнолог подчеркнул, что у власти нет конкретного плана в борьбе с коронавирусом в Украине.
"Видно, что плана конкретного нет, есть желание выглядеть, как европейцы. А потом обвинят во всех смертях население, что оно не выполняло карантин. То есть, для галочки все делается", - отметил Голобуцкий.
- Напомним, Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса.
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