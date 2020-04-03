 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин в Украине усиливают: перечень запретов с 6 апреля

Карантин в Украине усиливают: перечень запретов с 6 апреля


фото: reuters
Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В видеообращении, опубликованном в фейсбуке, он добавил, что в случае положительной динамики в конце апреля ограничения начнут ослаблять.

Однако, по его словам, поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.

"Все без исключения будут обязаны носить маску и придерживаться карантина. Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен ", - сказал премьер.

Позже Шмыгаль обнародовал обновленный перечень карантинных ограничений, которые будут действовать уже с 6 апреля:

  • запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

  • нельзя ходить группой в более два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

  • детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей;

  • посещение спортивных площадок;

  • прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

  • посещения заведений соцпомощи, паллиативной помощи;

  • самовольно оставлять места обсервации;

  • выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

Кроме того:

  • будет работать только 21 пункт пропуска на границе с Украиной;

  • все, кто будут возвращать из-за границы, обязательно находиться в 14-дневной обсервации;

 

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать