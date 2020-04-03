Карантин в Украине усиливают: перечень запретов с 6 апреля
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В видеообращении, опубликованном в фейсбуке, он добавил, что в случае положительной динамики в конце апреля ограничения начнут ослаблять.
Однако, по его словам, поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.
"Все без исключения будут обязаны носить маску и придерживаться карантина. Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен ", - сказал премьер.
Позже Шмыгаль обнародовал обновленный перечень карантинных ограничений, которые будут действовать уже с 6 апреля:
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запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
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нельзя ходить группой в более два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
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детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей;
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посещение спортивных площадок;
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прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;
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посещения заведений соцпомощи, паллиативной помощи;
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самовольно оставлять места обсервации;
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выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.
Кроме того:
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будет работать только 21 пункт пропуска на границе с Украиной;
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все, кто будут возвращать из-за границы, обязательно находиться в 14-дневной обсервации;
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