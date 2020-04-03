Карантин в Украине усиливают: перечень запретов с 6 апреля

3 апреля, 2020, 13:25

Кабинет министров утвердил список дополнительных ограничений в Украине в связи с эпидемией коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В видеообращении, опубликованном в фейсбуке, он добавил, что в случае положительной динамики в конце апреля ограничения начнут ослаблять.

Однако, по его словам, поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.

"Все без исключения будут обязаны носить маску и придерживаться карантина. Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен ", - сказал премьер.

Позже Шмыгаль обнародовал обновленный перечень карантинных ограничений, которые будут действовать уже с 6 апреля:

запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

нельзя ходить группой в более два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

детям до 14 лет запрещено находиться в общественных местах без родителей;

посещение спортивных площадок;

прогулки в парках, скверах, лесных зонах, кроме выгула животных 1 лицом;

посещения заведений соцпомощи, паллиативной помощи;

самовольно оставлять места обсервации;

выходить на улицу без документов, удостоверяющих личность.

Кроме того:

будет работать только 21 пункт пропуска на границе с Украиной;

все, кто будут возвращать из-за границы, обязательно находиться в 14-дневной обсервации;