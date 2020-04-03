Меркель вышла на работу после двухнедельной самоизоляции

3 апреля, 2020, 13:52

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась в офис после двухнедельного домашнего карантина, ведь тесты на коронавирус показали отрицательный результат

Об этом заявил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Reuters .

"Канцлер Германии Ангела Меркель закончила свой карантин и вернулась в офис после того, как несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат", - заявил Зайберт.

Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.

Напоминаем, 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет на домашний карантин, поскольку ее врач получил положительный результат своего теста на коронавирус.

23 марта первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным.

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