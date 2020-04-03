Меркель вышла на работу после двухнедельной самоизоляции
3 апреля, 2020, 13:52
Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась в офис после двухнедельного домашнего карантина, ведь тесты на коронавирус показали отрицательный результат
Об этом заявил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Reuters .
"Канцлер Германии Ангела Меркель закончила свой карантин и вернулась в офис после того, как несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат", - заявил Зайберт.
Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.
- Напоминаем, 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет на домашний карантин, поскольку ее врач получил положительный результат своего теста на коронавирус.
- 23 марта первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным.
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