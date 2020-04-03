 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМеркель вышла на работу после двухнедельной самоизоляции

Меркель вышла на работу после двухнедельной самоизоляции


фото: reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась в офис после двухнедельного домашнего карантина, ведь тесты на коронавирус показали отрицательный результат

Об этом заявил пресс-секретарь Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает Reuters .

"Канцлер Германии Ангела Меркель закончила свой карантин и вернулась в офис после того, как несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат", - заявил Зайберт.

Меркель находилась на карантине и работала дома после того, как 20 марта ей сделал прививку врач, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус.

  • Напоминаем, 22 марта канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет на домашний карантин, поскольку ее врач получил положительный результат своего теста на коронавирус.
  • 23 марта первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 апреля, 2020 пятница

больше новостей

3 апреля, 2020 пятница

2 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать