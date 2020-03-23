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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Меркель получила первый результат теста

Коронавирус: Меркель получила первый результат теста


фото: medium.com
Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.

По его словам, сегодня Меркель сделали первый тест на коронавирус, инфекция не была обнаружена.

"Результат сегодняшнего теста отрицательный", - заявил Зайберт.

Он также добавил, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты.

  • Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашней карантин из-за контакта с доктором, зараженным коронавирусом.

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