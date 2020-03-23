Коронавирус: Меркель получила первый результат теста
23 марта, 2020, 19:22
Первый тест на коронавирус канцлера Германии Ангелы Меркель оказался отрицательным
Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, передает РБК-Украина со ссылкой на Focus Online.
По его словам, сегодня Меркель сделали первый тест на коронавирус, инфекция не была обнаружена.
"Результат сегодняшнего теста отрицательный", - заявил Зайберт.
Он также добавил, что в ближайшие дни будут проведены дополнительные тесты.
- Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашней карантин из-за контакта с доктором, зараженным коронавирусом.
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