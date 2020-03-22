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Espreso.tvМирВрач Меркель заболел коронавирусом, канцлер Германии идет на карантин

Врач Меркель заболел коронавирусом, канцлер Германии идет на карантин


фото: REUTERS
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что идет на домашний карантин, поскольку ее врач сдал положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает ABC News .

По словам представителя Меркель Штеффена Зайберта, канцлеру Германии сообщили о положительном тесте врача вскоре после проведенной 22 марта пресс-конференции, на которой было объявлено о новых мерах по сдерживанию распространения вируса.

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Меркель получила в пятницу предохранительную вакцину против пневмококковой инфекции. Зайберт отметил, что в ближайшие дни 65-летняя канцлер Германии будет проходить "регулярные испытания" и пока продолжает работать из дома.

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