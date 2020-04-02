В китайском Шэньчжэне официально запретили есть кошек и собак
Об этом сообщает EUObserver .
"Власти китайского города Шэньчжэня запретили есть собак и кошек в пределах более широкой кампании по борьбе с торговлей дикими животными с момента взрыва эпидемии нового коронавируса", - говорится в сообщении.
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Ученые подозревают, что коронавирус передается людям от животных. А некоторые самые ранние инфицирования зафиксированы именно у лиц, посещавших рынок в городе Ухань (первый эпицентр COVID-19), где продавались летучие мыши, змеи, панголины и другие дикие животные.
Ранее китайские медики сообщали, что первым человеком, который заразился новым коронавирусом, стала продавщица креветок с рынка в Ухане.
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