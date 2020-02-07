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Espreso.tvОбществоВ Китае назвали вероятных носителей коронавируса в животном мире

В Китае назвали вероятных носителей коронавируса в животном мире


фото: wikipedia.org
Промежуточными носителями коронавируса в Китае могут быть панголины

Об этом пишет китайское издание Синьхуа.

Сообщается, что согласно результатам исследования, геномная последовательность нового коронавируса, выделенного у панголинов, оказалась на 99% идентична геному коронавируса нового типа в инфицированных пациентов. Это указывает на то, что панголины могут быть промежуточными носителями данного вируса.

Предполагается, что выявление носителей позволит взять под контроль вспышку коронавируса. При этом в сообщениях не уточняется, мог ли коронавирус передаться человеку именно от панголинов. Отметим, в Китае их употребляют в пищу.

До этого высказывалось мнение, что впервые заразиться коронавирусом человек мог от змеи, а источником происхождения вируса могли быть животные из семейства крылановых.

Фото: wikipedia.org

Панголины близки к броненосцам и муравьедам. Тело покрыто большими роговыми ромбическими чешуйками. Населяют открытые местности и тропические леса.

Напомним, ранее сообщалось, что на материковом Китае число жертв коронавируса нового типа возросло до 636 человек. При этом количество зараженных превысило 31 000.

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