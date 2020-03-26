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Espreso.tvОбществоПродавщица живых креветок: в Ухане нашли женщину, которая может быть "нулевым пациентом"

Продавщица живых креветок: в Ухане нашли женщину, которая может быть "нулевым пациентом"


фото: reuters
Медики в Китае подбираются к нахождению "нулевого пациента" - человека, который первым заболел коронавирусной инфекцией в конце 2019 года

В Ухане, откуда пошел SARS-CoV-2, первой заболела продавщица живых креветок на имя Вэй Вэй: она торговала на рынке "Хуанань", откуда, как принято считать, пошла болезнь. Об этом пишет издание Sina .

Вэй долгое время арендовала жилье в здании менее чем в полукилометре от рынка. 11 декабря у нее поднялась температура, после чего она сразу же пошла в поликлинику.

Женщина говорит, что раньше "на второй день после укола" ей становилось лучше, но в этот раз процедура не помогла. После второй инъекции некоторых лекарств ей тоже не стало легче. Через пять дней она пошла в клинику "Сехэ" Хуачжунського университета науки и технологии, рассказав об "абсолютно обессиленном" состоянии.

Ученые не знают, где и как продавщица заразилась вирусом.

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Газета South China Morning Post писала о более ранних случаи с подозрением на COVID-19 у жителей провинции Хубэй (55-летний мужчина, заражение неизвестным вирусом выявлено еще 17 ноября), но Вэй - первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ухане.

По данным издания, до конца 2019 г. медики КНР диагностировали еще 27 первых случаев с такой симптоматикой: 24 человека из этой группы проживали в том же районе возле рынка "Хуанань" или посещали его.

Напомним, что 25 марта, спустя почти три месяца после обнаружения нового коронавируса в Китае, количество смертей превысило 20 тысяч.

Крупнейшим центром распространения коронавируса в мире остается Италия, где с начала эпидемии умерли 7503 человека. Испания занимает второе место в мире по количеству смертей, где зарегистрировали 3434 случаев смерти.

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