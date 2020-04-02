У зараженного COVID-19 тернополянина симптомы появились на 17 сутки после возвращения из-за границы

2 апреля, 2020, 15:09

У 55-летнего жителя Тернополя, который вернулся из Словакии и две недели находился на самоизоляции, коронавирус обнаружили на 17 сутки после возвращения в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба борьбы с коронавирусом.

"Мужчине 55 лет, вернулся из-за границы. 14 дней находился на самоизоляции, температура и другие симптомы коронавируса у него проявились на 17 сутки после приезда в Украину", - говорится в сообщении.

Сначала в Тернопольском штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что мужчина вернулся из Польши, но впоследствии уточнили, что инфицированный прибыл из Словакии.

Сейчас пациент находится в состоянии средней тяжести в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Напомним, 1 апреля у 55-летнего жителя Тернополя, который вернулся из-за границы тест на коронавирус дал положительный результат.

По состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля в Украине лабораторно подтверждено 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

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