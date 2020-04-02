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Espreso.tvОбществоВ Украине на COVID-19 заболели уже 804 человека, - МОЗ

В Украине на COVID-19 заболели уже 804 человека, - МОЗ

В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 51 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 10 случаев;
  • Донецкая область - 7 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • Кировоградская область - 7 случаев;
  • г. Киев - 160 случаев;
  • Киевская область - 64 случая;
  • Львовская область - 11 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 14 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 19 случаев;
  • Сумская область - 26 случаев;
  • Тернопольская область - 106 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 6 случаев;
  • Черновицкая область - 143 случая;
  • Черкасская область - 54 случая;
  • Черниговская область - 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19.

 

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