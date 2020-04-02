В Украине на COVID-19 заболели уже 804 человека, - МОЗ
2 апреля, 2020, 10:13
В Украине зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook.
По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 51 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 10 случаев;
- Донецкая область - 7 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- Кировоградская область - 7 случаев;
- г. Киев - 160 случаев;
- Киевская область - 64 случая;
- Львовская область - 11 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 14 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 19 случаев;
- Сумская область - 26 случаев;
- Тернопольская область - 106 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черновицкая область - 143 случая;
- Черкасская область - 54 случая;
- Черниговская область - 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 апреля 2020 в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19.
- 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания COVID-19.
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