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Espreso.tvОбществоВ Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19

В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19

Вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Сейчас инфицированный находится в больнице
 
"В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19. Коронавирус подтвердился у мужчины 55 лет, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что с тернополянами, у которых подтвердили коронавирус ранее, он не контактировал.
 
Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено COVID-19 у троих жителей города Тернополь.

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