В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19
1 апреля, 2020, 20:32
Вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Сейчас инфицированный находится в больнице
Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавируса.
"В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19. Коронавирус подтвердился у мужчины 55 лет, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с тернополянами, у которых подтвердили коронавирус ранее, он не контактировал.
Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено COVID-19 у троих жителей города Тернополь.
- Напомним, в Хмельницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса 1 апреля выросло вдвое.
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