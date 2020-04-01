1 апреля, 2020, 20:32

Вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Сейчас инфицированный находится в больнице

"В Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19. Коронавирус подтвердился у мужчины 55 лет, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с тернополянами, у которых подтвердили коронавирус ранее, он не контактировал.

Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено COVID-19 у троих жителей города Тернополь.

Напомним, в Хмельницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса 1 апреля выросло вдвое.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine