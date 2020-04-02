НСЖУ просит власть дать возможность журналистам пользоваться общественным транспортом
Об этом сообщает Радио Свобода .
В НСЖУ заявили, что журналистам надо дать возможность пользоваться специальными маршрутами общественного транспорта - наравне с медиками, коммунальщиками, правоохранителями, социальными работниками.
"В последние недели журналисты работают в очень сложных условиях, рассказывая о том, как в Украине преодолевают пандемии коронавируса. Большинство сотрудников медиа не могут пойти в самоизоляцию и прекратить оперативное информирование граждан о развитии событий в стране. Каждая редакция СМИ ввела специальный режим работы во время карантина , акцентируя чрезвычайное внимание на безопасности здоровья сотрудников и источников информации. Но для многих сотрудников СМИ в Киеве и регионах важным вопросом является возможность пользования общественным транспортом - и для проезда в редакцию, и для выезда для сбора информации ", - заявили в НСЖУ.
Поэтому, исходя из общественной значимости работы журналистов в это время, Национальный союз журналистов Украины предлагает властям обеспечить возможность для работников медиа во время выполнения профессиональных обязанностей пользоваться общественным транспортом в условиях противоэпидемических ограничений.
- Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля подписал законопроект № 540-IX о сохранении социальных и экономических гарантий во время карантина в Украине.
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