Зеленский подписал закон о сохранении социальных гарантий в условиях карантина

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает дополнительные социальные и экономические гарантии для поддержки граждан и бизнеса в условиях карантина, в частности, доплату к заработной плате медикам и работникам социальной защиты, а также помощь по частичной безработице работникам малых и средних предприятий.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Закон также предусматривает, что операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождается от уплаты НДС.

Закон, который подписал глава государства, позволит также решить вопрос с обеспечением антисептиками - установлен нулевой акциз и упрощена админпроцедура производства и закупок спирта для дезинфекторов.

Верховная Рада поддержала данный законопроект на внеочередном заседании 30 марта.

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