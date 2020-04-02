На Днепропетровщине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
2 апреля, 2020, 19:37
Общее количество зафиксированных случаев инфицирования в Днепропетровской области увеличилось до 12
Об этом в Telegram-канале сообщил Днепропетровский областной совет.
Отмечается, что два новых случая инфицирования зафиксированы в городе Кривой Рог и городе Новомосковск.
Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.
Отмечается, что по состоянию на 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.
- Напомним, в Ривненской области одним из четырех новых инфицированных коронавирусом оказался монах.
- В Виннице первый пациент излечился от COVID-19.
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