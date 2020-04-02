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Espreso.tvОбществоНа Днепропетровщине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

На Днепропетровщине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

Общее количество зафиксированных случаев инфицирования в Днепропетровской области увеличилось до 12
Об этом в Telegram-канале сообщил Днепропетровский областной совет.
 
Отмечается, что два новых случая инфицирования зафиксированы в городе Кривой Рог и городе Новомосковск.
 
Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.
 
Отмечается, что по состоянию на 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.

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