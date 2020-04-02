На Днепропетровщине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом

2 апреля, 2020, 19:37

Общее количество зафиксированных случаев инфицирования в Днепропетровской области увеличилось до 12

Об этом в Telegram-канале сообщил Днепропетровский областной совет.

Отмечается, что два новых случая инфицирования зафиксированы в городе Кривой Рог и городе Новомосковск.

Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.

Отмечается, что по состоянию на 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.

Напомним, в Ривненской области одним из четырех новых инфицированных коронавирусом оказался монах.

В Виннице первый пациент излечился от COVID-19.

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