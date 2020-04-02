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Espreso.tvОбществоВ Виннице первый пациент излечился от COVID-19

В Виннице первый пациент излечился от COVID-19


фото: reuters
Вылеченный человек заболел после путешествия по Европе.

Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов в Facebook.

По его словам, мужчину уже выписали из больницы.

Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Виннице зафиксировали 51 случай заражения.

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