В Виннице первый пациент излечился от COVID-19

2 апреля, 2020, 16:57

Вылеченный человек заболел после путешествия по Европе.

Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов в Facebook.

По его словам, мужчину уже выписали из больницы.

Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.

Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Виннице зафиксировали 51 случай заражения.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine