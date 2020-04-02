В Виннице первый пациент излечился от COVID-19
2 апреля, 2020, 16:57
Вылеченный человек заболел после путешествия по Европе.
Об этом сообщил винницкий городской голова Сергей Моргунов в Facebook.
По его словам, мужчину уже выписали из больницы.
Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.
Напомним, по состоянию на 2 апреля, в Виннице зафиксировали 51 случай заражения.
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