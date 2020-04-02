На Ривненщине коронавирус обнаружили у монаха

2 апреля, 2020, 16:55

В Ривненской области одним из четырех новых инфицированных коронавирусом оказался монах

Об этом сообщили в Ривненской областной государственной администрации.

"Вчера в Ривненской области подтверилы 4 новых случая заболевания COVID-19. Это 41-летний житель Здолбуновского района, монах, который встречался с человеком, приехавшим из Италии. Круг контактных лиц уже установлен. Еще трое связаны с больной из города Ривне - работницей библиотеки. COVID-19 обнаружили у ее мужа, сына и коллеги по работе", - говорится в сообщении.

Всего в Ривненской области лабораторно подтверждены 19 случаев коронавируса.

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