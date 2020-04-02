Британский чемпион не верит в успех Усика в супертяжелом весе

2 апреля, 2020, 11:49

Бывший чемпион мира британец Карл Фроч скептически оценил перспективы украинца Александра Усика в супертяжелом весе

Об этом сообщает Bad Left Hook .

По мнению бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Карла Фроча, он сомневается в успехе Александра Усика в новом дивизионе, поскольку украинец не является прирожденным супертяжеловесом.

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"У меня есть сомнения по поводу Александра Усика. Они возникли из-за того, что он не является прирожденным супертяжеловесом. Также у него пока нет побед над именитыми соперниками. В первом бою в супертяжелом весе он боксировал с джорнименом и не сильно впечатлил меня. Он сделал все, что ему было нужно, однако оппонент Усика оказался неудачником ", - напомнил Фроч дебютный бой украинца в супертяжелом весе, в котором он 12 октября 2019 нокаутировал американца Чазз Уизерспуна.

Усик был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).