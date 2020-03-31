Промоутер назвал новую дату боя Усик - Чисора
Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в Instagram.
По словам Красюка, предварительно бой Усик - Чисора перенесен на июль. Однако поединок может состояться и позже, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в мире.
Бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако его перенесли из-за пандемии.
Бой Александра Усика @usykaa с Дереком Чисорой @derekwarchisora перенесено в связи с эпидемией COVID-19 в мире По словам промоутера Александра Красюка @ alex.krassyuk, бой, предварительно, перенесено на июль. Однако, все будет зависеть от ситуации в мире @usykaa @derekwarchisora @ alex.krassyuk @eddiehearn @klimasmanagement @ k2promotionsukraine @matchroomboxing @markrobinsonphoto #usykchisora #stayhome # covid_19
- Напомним, 30 марта промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик - Дерек Чисора, который должен был состояться 23 мая.
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