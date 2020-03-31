Промоутер назвал новую дату боя Усик - Чисора

31 марта, 2020, 08:24

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что перенесенный бой украинца против британца Дерека Чисоры предварительно запланирован на июнь

Об этом сообщает промоутерская компания K2 Promotions в Instagram.

По словам Красюка, предварительно бой Усик - Чисора перенесен на июль. Однако поединок может состояться и позже, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в мире.

Бой был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако его перенесли из-за пандемии.

Напомним, 30 марта промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик - Дерек Чисора, который должен был состояться 23 мая.

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