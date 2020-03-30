Бой Усика перенесли из-за коронавируса

30 марта, 2020, 16:46

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик - Дерек Чисора, который должен был состояться 23 мая

Об этом сообщает официальный twitter Matchroom Boxing в twitter.

Британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые поединки в стране до конца мая, поэтому бой Усик-Чисора, который должен был состояться 23 мая, перенесли.

Новая дата поединка пока не названа. Бой украинца перенесут минимум на конец июля, что должно подвинуть и поединок Джошуа - Пулев, намеченный на 20 июня.

Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.