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Espreso.tvСпортБой Усика перенесли из-за коронавируса

Бой Усика перенесли из-за коронавируса


фото: Getty Images
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик - Дерек Чисора, который должен был состояться 23 мая

Об этом сообщает официальный twitter Matchroom Boxing в twitter.

Британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые поединки в стране до конца мая, поэтому бой Усик-Чисора, который должен был состояться 23 мая, перенесли.

Новая дата поединка пока не названа. Бой украинца перенесут минимум на конец июля, что должно подвинуть и поединок Джошуа - Пулев, намеченный на 20 июня.

  • Напомним, 25 марта британский боксер Энтони Джошуа пошел на самоизоляцию после того, как узнал, что принц Чарльз, с которым он недавно встретился, сдал положительный тест на коронавирус.

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