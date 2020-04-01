В США от коронавируса умер чиновник Госдепа
Об этом сообщает CNBC.
Помпео не уточнил имени и должности умершего и где он мог заразиться.
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"Каждое утро я читаю новости начинаются со всего мира... не стало одного из сотрудников Госдепа, нашего коллеги, из-за этого вируса. Теперь около трех тысяч американцев умерли, это трагедия. Я выражаю соболезнования всем семьям, кого этого коснулось", - заявил он.
По его словам, сейчас в Госдепе около 40-50 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Накануне в Пентагоне заявили о смерти первого американского военного, который заразился коронавирусом.
Всего в США коронавирусом заразились более 189 тыс. человек, более четырех тысячи человек умерли.
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