В Одесской области подтвердили два новых случая заболевания COVID-19

1 апреля, 2020, 21:23

Количество инфицированных в Одесской области возросло до 14 человек

Об этом в Facebook сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр МЗ в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 года рождения из города Подольск и на девушку 2002 года рождения из города Южный", - сообщил Куцый.

Глава Одесской ОГА отметил, что инфицированный мужчина вернулся в Украину из Франции, а девушка недавно вернулась из Турции.

"Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы. Девушка вернулась домой из Турции и почувствовала себя плохо. До этого диагноз был подтвержден у ее отца. Находится в стационаре Одесского городского инфекционной больнице ", - сообщил Куцый.

Куцый также отметил, что на данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.

Напомним, в Тернополе подтвердили новый случай СОVID-19 у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши.

В Хмельницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса 1 апреля выросло вдвое.

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