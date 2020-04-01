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Espreso.tvОбществоВ Одесской области подтвердили два новых случая заболевания COVID-19

В Одесской области подтвердили два новых случая заболевания COVID-19

Количество инфицированных в Одесской области возросло до 14 человек
Об этом в Facebook сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
 
"Лабораторный центр МЗ в Одессе получил положительные анализы на мужчину 1975 года рождения из города Подольск и на девушку 2002 года рождения из города Южный", - сообщил Куцый.
 
Глава Одесской ОГА отметил, что инфицированный мужчина вернулся в Украину из Франции, а девушка недавно вернулась из Турции.
 
"Мужчина вернулся в Украину из Франции, где ему назначили жаропонижающие препараты. Уже в Подольске он обратился в инфекционное отделение местной опорной больницы. Девушка вернулась домой из Турции и почувствовала себя плохо. До этого диагноз был подтвержден у ее отца. Находится в стационаре Одесского городского инфекционной больнице ", - сообщил Куцый.
 
Куцый также отметил, что на данный момент в Одесской области зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19.
 

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