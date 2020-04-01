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Espreso.tvОбществоВ Хмельницкой области подтвердили три новых случая коронавируса

В Хмельницкой области подтвердили три новых случая коронавируса

В Хмельницкой области количество подтвержденных случаев коронавируса 1 апреля выросло вдвое

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации.

По состоянию на 10 утра в области было лабораторно подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание было установлено еще 3 лицам - двум жителям Хмельницкого и жителю Шепетовки.

Отмечается, что за минувшие сутки Хмельницким областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф осуществлено 473 вызовов, из них 16 случаев ОРВИ, из которых 5 больных госпитализированы, 7 пневмоний, из которых 5 госпитализированы.

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