В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя пациентка

1 апреля, 2020, 16:10

В Нидерландах от коронавируса вылечилась 101-летняя женщина, ее вскоре выпишут из больницы

Женщина, имя которой не разглашается, была госпитализирована в больницу Эйсселанд (Роттердам) полторы недели назад с затрудненным дыханием и с положительным результатом тестирования на коронавирус, сообщает Reuters.

Пациентка находилась в изоляции, но теперь выздоровела и может покинуть больницу. Женщина живет одна, некоторое время она проведет в доме престарелых, прежде чем вернется домой.

"Она сильная женщина, и отрадно видеть, что она четко следует советам медиков, например, чихает в локоть и предупреждает окружающих, что следует держаться от нее на должном расстоянии", - цитирует агентство заявление больнице.

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По состоянию на среду, 1 апреля, в Нидерландах подтверждено 12667 случаев заражения коронавируса, 1039 человек умерли.

Ранее коронавирус побороли 101-летний мужчина в итальянском городе Римини , а также 95-летняя жительница итальянского города Фанано.