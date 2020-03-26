В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент

26 марта, 2020, 16:05

В итальянском городе Римини 101-летний мужчина выздоровел после заражения коронавирусом

Заместитель мэра города Глория Лизи сообщила , что мужчину выписали из больницы, он отправится домой.

101-летний пациент был госпитализирован с диагнозом коронавирус на прошлой неделе.

Лизи назвала лечение мужчины "надеждой на будущее для всех нас".

"Надежда на будущее для всех нас в организме человека, которому больше ста лет, в то время, когда грустные хроники этих недель ежедневно механически сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не написано ", - говорится в заявлении чиновницы.

В Италии более 74 тысяч человек заразились коронавирусом, более чем 7500 умерли.

ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие дни Италия пройдет пик зараженности.