В Италии от коронавируса вылечился 101-летний пациент
Заместитель мэра города Глория Лизи сообщила , что мужчину выписали из больницы, он отправится домой.
101-летний пациент был госпитализирован с диагнозом коронавирус на прошлой неделе.
Лизи назвала лечение мужчины "надеждой на будущее для всех нас".
"Надежда на будущее для всех нас в организме человека, которому больше ста лет, в то время, когда грустные хроники этих недель ежедневно механически сообщают о вирусе, который особенно поражает пожилых людей. Он это сделал. Господин П. сделал это. Научил, что даже в 101 год будущее еще не написано ", - говорится в заявлении чиновницы.
В Италии более 74 тысяч человек заразились коронавирусом, более чем 7500 умерли.
ВОЗ прогнозирует, что в ближайшие дни Италия пройдет пик зараженности.
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