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Espreso.tvОбществоКонцертный зал Евровидения-2020 превратят в больницу для больных COVID-19

Концертный зал Евровидения-2020 превратят в больницу для больных COVID-19


фото: reuters
Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где должно было пройти Евровидение-2020, превратят в больницу скорой помощи для инфицированных коронавирусом

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Reuters.

Больных начнут размещать в помещениях концертного зала с середины апреля. Сейчас там установили первые 88 из 680 необходимых больничных коек.

Это должно помочь уменьшить давление на больницы в Нидерландах. По последним данным, в стране 11 817 инфицированных. Первого зараженного в Нидерландах зафиксировали 27 февраля.

Нидерландский национальный институт общественного здоровья заявил, что если уровень инфицирования останется на нынешнем уровне - отделения интенсивной терапии в Нидерландах достигнут пикового уровня.

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