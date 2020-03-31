Концертный зал Евровидения-2020 превратят в больницу для больных COVID-19
31 марта, 2020, 14:12
Концертный зал Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где должно было пройти Евровидение-2020, превратят в больницу скорой помощи для инфицированных коронавирусом
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Reuters.
Больных начнут размещать в помещениях концертного зала с середины апреля. Сейчас там установили первые 88 из 680 необходимых больничных коек.
Это должно помочь уменьшить давление на больницы в Нидерландах. По последним данным, в стране 11 817 инфицированных. Первого зараженного в Нидерландах зафиксировали 27 февраля.
Нидерландский национальный институт общественного здоровья заявил, что если уровень инфицирования останется на нынешнем уровне - отделения интенсивной терапии в Нидерландах достигнут пикового уровня.
- Песенный конкурс Евровидение-2020 официально перенесли на следующий год из-за распространения коронавируса в мире.
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-