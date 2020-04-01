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Espreso.tvОбществоСупрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ


фото: reuters
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к миллиардеру Илону Маску в Twitter с просьбой помочь Украине с аппаратами искусственной вентиляции легких

Бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун ответила на сообщение Илона Маска в Twitter.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы по миру аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Среди требований Маска доставка возможна, если оборудование немедленно нужно, а не будет лежать на складе. А также аппараты отправляют только в регионы Tesla, куда Украина пока не входит.

На его сообщение отреагировала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она написала, что в Украине с населением 37 млн есть только 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ, и попросила основателя Tesla помочь стране.

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