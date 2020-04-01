Супрун попросила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ

1 апреля, 2020, 17:34

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун обратилась к миллиардеру Илону Маску в Twitter с просьбой помочь Украине с аппаратами искусственной вентиляции легких

Бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун ответила на сообщение Илона Маска в Twitter.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск предложил бесплатно разослать в больницы по миру аппараты искусственной вентиляции легких для спасения тяжелых пациентов с коронавирусом.

Среди требований Маска доставка возможна, если оборудование немедленно нужно, а не будет лежать на складе. А также аппараты отправляют только в регионы Tesla, куда Украина пока не входит.

На его сообщение отреагировала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун. Она написала, что в Украине с населением 37 млн есть только 3,5 тысячи аппаратов ИВЛ, и попросила основателя Tesla помочь стране.

Напомним, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

После этого он предложил бесплатно доставлять аппараты ИВЛ в больницы мира для спасения тяжелых пациентов с COVID-19

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