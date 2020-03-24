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Espreso.tvОбществоМаск передал Калифорнии более тысячи аппаратов для вентиляции легких

Маск передал Калифорнии более тысячи аппаратов для вентиляции легких


фото: reuters
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск закупил и передал Калифорнии более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

Об этом он сообщил в Twitter.

"В Китае появилось избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером (20 марта, - ред.) мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат ИВЛ, пожалуйста, сообщите нам об этом", - написал Маск.

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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил на брифинге, что аппараты уже прибыли в Лос-Анджелес. Также он назвал усилия Маска "героическими".

Автопроизводителям Ford Motor Co, General Motors Co и Tesla Inc предоставили разрешение на производство аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

По состоянию на утро 24 марта в мире зарегистрировали 382 572 случаев заражения коронавируса, из которых 102 522 человека выздоровели и 16578 человек умерли.

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