Самый престижный теннисный турнир Уимблдон отменили впервые за 75 лет

1 апреля, 2020, 19:13

Организаторы теннисного турнира Уимблдон приняли решение отменить розыгрыш в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Уимблдон должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Действующими чемпионами соревнований является серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп.

Организаторы не стали переносить соревнования на более поздний срок. Следующий 134-й розыгрыш турнира пройдет в 2021 году, в период 28 июня - 11 июля.

Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся в 1945-м году из-за Вторую Мировую войну.

Напомним, 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

13 июля румынская теннисистка Симона Халеп разгромила в финале американку Серену Уильямс и стала победительницей Уимблдонского турнира.