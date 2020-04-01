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Espreso.tvСпортСамый престижный теннисный турнир Уимблдон отменили впервые за 75 лет

Самый престижный теннисный турнир Уимблдон отменили впервые за 75 лет


фото: Getty Images
Организаторы теннисного турнира Уимблдон приняли решение отменить розыгрыш в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Уимблдон должен был пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля. Действующими чемпионами соревнований является серб Новак Джокович и румынка Симона Халеп.

Организаторы не стали переносить соревнования на более поздний срок. Следующий 134-й розыгрыш турнира пройдет в 2021 году, в период 28 июня - 11 июля.

Проведение Уимблдона отменено впервые за 75 лет, когда турнир не состоялся в 1945-м году из-за Вторую Мировую войну.

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