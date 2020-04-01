Правительственная скамейка запасных превращается в табуретку, - Порошенко

1 апреля, 2020, 20:13

Петр Порошенко Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" заявил пятый президент Украины

"Сегодня мы должны работать де-факто, как скорая помощь. Я хочу напомнить, что за последний месяц в Украине изменилось 3 министра здравоохранения. Это ярко демонстрирует, какая кадровая чехарда, бессистемность, чрезвычайная короткая скамейка запасных, которая превращается уже с лавы на табуретку ", - отметил Порошенко.

Порошенко также отметил, что именно в этих условиях подготовка к пандемии коронавируса была провалена.

Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины .

30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение главой Министерства финансов Сергея Марченко.

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