Правительственная скамейка запасных превращается в табуретку, - Порошенко
1 апреля, 2020, 20:13
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что частые кадровые изменения в правительстве ярко демонстрируют бессистемность и неопределенность главы государства
Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Сегодня мы должны работать де-факто, как скорая помощь. Я хочу напомнить, что за последний месяц в Украине изменилось 3 министра здравоохранения. Это ярко демонстрирует, какая кадровая чехарда, бессистемность, чрезвычайная короткая скамейка запасных, которая превращается уже с лавы на табуретку ", - отметил Порошенко.
Порошенко также отметил, что именно в этих условиях подготовка к пандемии коронавируса была провалена.
- Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение Максима Степанова министром здравоохранения Украины .
- 30 марта на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение главой Министерства финансов Сергея Марченко.
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