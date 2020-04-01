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Espreso.tvОбществоПравительственная скамейка запасных превращается в табуретку, - Порошенко

Правительственная скамейка запасных превращается в табуретку, - Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что частые кадровые изменения в правительстве ярко демонстрируют бессистемность и неопределенность главы государства
Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.
 
"Сегодня мы должны работать де-факто, как скорая помощь. Я хочу напомнить, что за последний месяц в Украине изменилось 3 министра здравоохранения. Это ярко демонстрирует, какая кадровая чехарда, бессистемность, чрезвычайная короткая скамейка запасных, которая превращается уже с лавы на табуретку ", - отметил Порошенко.
 
Порошенко также отметил, что именно в этих условиях подготовка к пандемии коронавируса была провалена.
 

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