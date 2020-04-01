От коронавируса впервые умер чиновник Сербии
1 апреля, 2020, 20:56
В Сербии от СОVID-19 умер государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Бранислав Блажич
Об этом передает Reuters .
Отмечается, что 63-летний государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Бранислав Блажич, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 марта, сегодня умер.
"К сожалению, это правда, что он (Блажич - ред.) умер", - заявила заместитель директора Института общественного здоровья Сербии Дарья Кисич-Тепавчевич.
Бранислав Блажич был членом Радикальной партии и соучредителем правящей Прогрессивной партии,
министром экологии в конце 90-х годов, а с октября 2017 занимал должность государственного секретаря в Министерстве охраны окружающей среды Сербии.
Это первый случай смерти от COVID-19 среди чиновников Сербии.
Отметим, что сегодня Сербия сообщила о 1060 подтвержденных случаях коронавируса и 28 смертях.
- Напомним, 1 апреля эпидемия коронавируса в Италии достигла пика, но существует риск второй волны заболевания на юге страны.
- В Великобритании количество летальных случаев , связанных с коронавирусом, превысило 2300, общее количество инфицированных приближается к 30 000.
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