От коронавируса впервые умер чиновник Сербии

1 апреля, 2020, 20:56

В Сербии от СОVID-19 умер государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Бранислав Блажич

Об этом передает Reuters

Отмечается, что 63-летний государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Бранислав Блажич, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией 24 марта, сегодня умер.

"К сожалению, это правда, что он (Блажич - ред.) умер", - заявила заместитель директора Института общественного здоровья Сербии Дарья Кисич-Тепавчевич.

Бранислав Блажич был членом Радикальной партии и соучредителем правящей Прогрессивной партии,

министром экологии в конце 90-х годов, а с октября 2017 занимал должность государственного секретаря в Министерстве охраны окружающей среды Сербии.

Это первый случай смерти от COVID-19 среди чиновников Сербии.

Отметим, что сегодня Сербия сообщила о 1060 подтвержденных случаях коронавируса и 28 смертях.