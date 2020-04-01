В Великобритании - резкий скачок смертности от коронавируса за сутки
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 563 пациента. Это самый большой скачок смертности с начала эпидемии. Днем ранее сообщили о смерти 381 человека с COVID-19.
Количество случаев заражения выросло на 4324 и достигло 29 474. Из них 2352 человека умерли.
Всего в Великобритании на COVID-19 проверили почти 153 000 человек.
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Во всем мире коронавирусо инфицировано 877 тысяч человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 43 тысячи пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 185 000 человек.
США лидируют по количеству случаев заражения - почти 190 000 американцев заболели COVID-19. На втором и третьем месте Италия и Испания, в обеих странах число инфицированных превысило 100 000. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии - от коронавируса умерли более 12 000 человек.
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