Эпидемия в Италии достигла пика, - правительство

1 апреля, 2020, 17:46

Эпидемия коронавируса в Италии достигла пика, но существует риск второй волны заболевания на юге страны

Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ANSA .

"Ситуация на севере более критическая, но юг до сих пор находится в опасности", - сказал он.

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Что касается достижения пика, то, по словам Боррелли, наблюдается замедление роста новых случаев заражения, в частности, тех, которые нуждаются в стационарном лечении.

В Высшем институте здоровья Италии (ISS) заявили, что несмотря на то, что пик эпидемии достигнуто, жесткие карантинные меры нельзя отменять. Если ограничения будут сняты или ослаблены, то эпидемия может "восстановиться раньше, чем она пойдет на спад".

В Италии зарегистрировано более 105 000 случаев заражения коронавируса, из них почти 12,5 тысячи умерли. Более 77 000 итальянцев до сих пор инфицированы.

Во всем мире коронавирусом инфицировано более 877 000 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 40 000 пациентов. От COVID-19 вылечились меньшей мере 185 000 человек.

США лидируют по количеству случаев заражения - почти 190 000 американцев заболели COVID-19. На втором и третьем месте Италия и Испания, в обеих странах число инфицированных превысило 100 000. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Италии - от коронавируса умерли более 12 000 человек.