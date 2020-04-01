Лидер "Шахтера" рассказал о заботе к футболистам от Ахметова
1 апреля, 2020, 17:40
Хавбек донецкого "Шахтера" Тете рассказал о скидках в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову
Об этом сообщает UOL .
"Президент клуба владеет торговым центром и дает скидку 20% на все в любом магазине. Это безумие. Прошло около трех месяцев, как нам дали карточку, которую нужно предъявить при покупке. Люблю гулять в торговом центре, там есть боулинг и картинг. Боулинг хорошо подходит для отдыха. Торговый центр президента клуба хороший, действительно хороший. Через скидки вы можете дополнительно купить еще несколько вещей ", - сказал Тете.
В текущем сезоне 20-летний Тете провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильского вингера составляет 17 млн евро.
- 9 декабря 2019-го года сообщалось, что Тете может перейти в мюнхенскую "Баварию" .
- В ноябре полузащитник донецкого "Шахтера" Тете заявил, что команду уже можно поздравить с победой в чемпионате Украины.
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