Лидер "Шахтера" рассказал о заботе к футболистам от Ахметова

1 апреля, 2020, 17:40

Хавбек донецкого "Шахтера" Тете рассказал о скидках в торговом центре, который принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову

Об этом сообщает UOL .

"Президент клуба владеет торговым центром и дает скидку 20% на все в любом магазине. Это безумие. Прошло около трех месяцев, как нам дали карточку, которую нужно предъявить при покупке. Люблю гулять в торговом центре, там есть боулинг и картинг. Боулинг хорошо подходит для отдыха. Торговый центр президента клуба хороший, действительно хороший. Через скидки вы можете дополнительно купить еще несколько вещей ", - сказал Тете.

В текущем сезоне 20-летний Тете провел 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильского вингера составляет 17 млн евро.