Ломаченко устроил перепалку с американцем в Instagram и получил угрозу

1 апреля, 2020, 11:42

Американский боксер Девин Хейни бросил вызов чемпиону мира WBC, WBA и WBO в легком весе Василию Ломаченко

Об этом сообщает иSport.ua .

Чемпион мира WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко и Девин Хейни устроили спор в Instagram и договорились, что встретятся на ринге.

Первым в комментариях появился американец, который заявил, что нокаутирует Ломаченко: "Я нокаутирую его". Вскоре появился ответ Василия: "Ты серьезно?"

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Хейни принял ответ украинца за возможность добиться поединка с ним: "Давай дадим фанатам то, что они хотят увидеть". В ответ Ломаченко заявил, что готов к этому: "Ты знаешь, что я готов. Давай сделаем это".

Вскоре в переписку включился промоутер американца Эдди Хирн: "Ломаченко, Хейни, давайте сделаем это".

9 марта стало известно, что Василий Ломаченко остановил подготовку к бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса и вернулся из США в Украину.

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