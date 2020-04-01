Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса
1 апреля, 2020, 14:33
Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса и сможет завершить период карантина
Об этом сообщает Hello Magazine.
"Врачи, которые следили за князем Альбером II с начала его инфекции COVID-19, позволили ему закончить его период карантина. Князь объявлен излеченным и здоровым", - сообщили в пресс-службе князя.
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Напомним, 19 марта у князя Монако Альбера II обнаружили коронавирус .
Он продолжил работать и ввел в стране карантин и ограничения на массовые мероприятия.
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