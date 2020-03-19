Первый среди лидеров государств: у князя Монако выявили коронавирус

19 марта, 2020, 19:29

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом. Тест на болезнь показал положительный результат

Об этом сообщает ВВС.

В сообщении говорится, что его состояние здоровья пока не вызывает беспокойства.

В течение ближайшего времени 62-летний Альбер II будет выполнять свои обязанности из дома. Он стал первым действующим главой государства, у которого обнаружили коронавирус.

Напомним, коронавирус обнаружили у пресс-секретаря президента Бразилии Фабио Вайнгартен. Сообщалось, что и сам президент Жаир Болсонару мог заразиться инфекцией. Однако, глава страны поспешил опровергнуть эту информацию.